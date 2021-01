Grove overfald på tilfældige, meningsløst hærværk, sex med mindreårige piger og sågar en fælles voldtægt, der blev filmet undervejs af gerningsmændene.

Sådan lyder nogle af de mange, mange forbrydelser, som et ungt vennepar er tiltalt for i en usædvanlig omfattende straffesag i Københavns Byret.

I det 96 sider lange anklageskrift er oplistet over 700 tiltalepunkter, som de to unge mænd på 19 og 20 år efter politiets opfattelse har gjort sig skyldige i.

De mange lovovertrædelser har fundet sted i hovedstadsområdet i perioden 2018-2019, indtil de unge mænd blev varetægtsfængslet i december 2019.

Da sagen for nylig begyndte i Københavns Byret, kom anklageren på noget af en udholdenhedsprøve, da hun – som reglerne foreskriver – skulle indlede retssagen med at læse det omfangsrige anklageskrift op i sin helhed.

»Vi klarede det på omkring to timer,« fortæller senioranklager Sara Dalgaard fra Københavns Politi.

De to tiltalte har ifølge anklageskriftet blandt andet i sammenlagt 17 tilfælde haft samleje med otte piger på 14 år.

En af skolepigerne blev ifølge tiltalen også udsat for egentlig voldtægt, da de to unge mænd 28. april ved 23-tiden kravlede ind ad et vindue på hendes adresse i Rødovre.

Modelfoto.

Den ene af mændene lagde sig i sengen hos pigen og holdt hende fast med sine arme, mens han tiltvang sig fuldbyrdet samleje trods hendes protester. Bagefter blev pigen med trusler om vold tvunget til at udføre oralsex på den anden unge mand.

Den tvungne oralsex blev optaget af de to gerningsmænd på en mobiltelefon, og senere blev optagelsen delt med en 16-årig på det sociale medie Snapchat.

Optagelsen lå dog også senere på mobiltelefonen hos en af de tiltalte, og det er sammen med en lang, lang række andre mobiloptagelser i høj grad med til at belaste de to tiltalte under retssagen.

Blandt andet har politiet på de unge mænds mobiltelefoner fundet talrige optagelser af groft hærværk mod vilkårlige biler. Nogle af dem har 'bare' fået smadret ruderne, mens andre bevidst er blevet påkørt med en gaffeltruck eller ligefrem kørt i havnen.

De tiltaltes mobiltelefoner viste sig også at rumme videooptagelser af adskillige voldelige gadeoverfald på tilfældige mennesker i København. I syv af tilfældene er politiet ikke klar over identiteten på ofrene, da de voldelige overfald aldrig er blevet meldt til politiet.

Det gælder eksempelvis et overfald på et ukendt tidspunkt forud for 28. juli 2019 kl. 03 ud for forretningen 7-Eleven på Nørre Voldgade 60 i København, hvor et ukendt offer efter politiets opfattelse blev slået i ansigtet med knyttet hånd af den 20-årige tiltalte.

Bagefter blev offeret skubbet hårdt mod halsen og faldt bagover ind i en butiksfacade og en parkeret cykel. Hele overfaldet blev optaget på en mobiltelefon af en ukendt medgerningsmand, der opfordrede til yderligere vold ved at sige: »Mere, mere, mere«.

Det fyldige anklageskrift omfatter også utallige misbrug af stjålne kreditkort og adskillige tilfælde af vanvidskørsel i stjålne biler.

Arkivfoto. Foto: Martin Sylvest Andersen

Blandt andet 18. august 2019, hvor de tiltalte ifølge anklageskriftet med 150 km/t i en stjålen Skoda Fabia fra Farum flere gange påkørte en forfølgende patruljevogn på Hillerødmotorvejen.

Biljagten endte først efter knap en halv times tid i Brønshøj, men forinden havde et par sagesløse fodgængere på Vestvoldstien måttet springe for livet, ligesom der var blevet kørt over for rødt lys.

De to tiltalte mænd er fra henholdsvis Frankrig og Letland, men har boet i Danmark i længere tid. Udover frihedsstraf ønsker anklagemyndigheden, at de udvises fra Danmark for bestandigt.

De tiltalte har ved retssagens start nægtet sig skyldige i langt hovedparten af de talrige tiltalepunkter og kun erkendt nogle få, mindre belastende forhold.

I alt er der afsat 22 retsdage til den omfattende sag, hvor der efter planen falder dom 6. april.