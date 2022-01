Et vennepar, der siden 2018 har drevet et mindre kræmmermarked på Fyn, er dømt for svindel med coronahjælpepakker.

Den 50-årige mand og den 45-årige kvinde sad torsdag på anklagebænken i en sag, hvor de var tiltalt for at give urigtige oplysninger for dermed at få uberettiget udbetaling fra en coronahjælpepakke.

Tre gange ansøgte de om kompensation hos Erhvervsstyrelsen. Første gang om et beløb på 70.000 kroner, anden gang 135.000 kroner og tredje gang 100.000 kroner.

Fredag faldt der dom i sagen ved Retten i Odense.

Her blev kvinden idømt en betinget dom på et års fængsel. Dermed undgår hun at skulle ind at sidde, hvis hun ikke begår noget strafbart i en periode på to år, fra dommen blev afsagt.

Inden for et år skal kvinden udføre 200 timers ulønnet samfundstjeneste og betale en tillægsbøde på 42.000 kroner.

Manden blev idømt en betinget dom på et år og otte måneder, og må heller ikke gøre noget strafbart i to år, hvis han skal undgå indespærring.

Inden for et år skal han udføre ulønnet samfundstjeneste i 250 timer og betale en tillægsbøde på 615.000 kroner.

Sagen var for Retten i Odense torsdag, hvor begge de nu dømte vidnede. Ifølge anklageskriftet har venneparret ad tre omgange søgt om penge fra coronahjælpepakker i forbindelse med et aflyst kræmmermarked.

