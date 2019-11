Ina Bjørnsson tager et enkelt sug af sin cigaret. Så tager den 18-årige pige sin mobiltelefon frem og bladrer gennem sine mange billeder af pigen Liv, som hun kalder sin lillesøster.

»Allerede første gang jeg mødte hende, der spurgte hun mig, om hun ikke måtte kalde mig for storesøster. Hun sagde, at der ikke var så mange mennesker i hendes liv. Og selvfølgelig måtte hun det,« siger Ina om 14-årige Liv, som nu kun er et minde for Ina.

Liv døde 16. januar 2019, da hun var bare 14 år. Cirka ti måneder tidligere var hun blevet hjerneskadet, som følge af et hjertestop. Liv havde fået en forgiftning af blandt andet metadon, ecstasy og hash, da hun festede med andre teenagere i sin mors lejlighed.

Selvom hendes venner var til stede, hendes egen mor var til stede, og selvom politiet så til hende i morens lejlighed den aften, så var der ingen, der hjalp hende.

Ligeledes, så var der heller ingen, der hjalp hendes jævnaldrende kæreste Marcus, som døde den aften. Han havde også en forgiftning af den metadon, som tilhørte Livs mor. Men han døde af en rift i milten, som han havde pådraget sig. Muligvis ved, at hans kammerater slog og sparkede ham efter han havde mistet bevidstheden i Livs mors lejlighed.

Kammeraterne filmede også Marcus, da han var døende og lagde det ud på det sociale medie, Snapchat, hvor de hånede ham.

Den mishandling og svigt, som Marcus og Liv blev udsat for, piner Ina i dag.

»Hvorfor var der ingen, der gjorde noget?,« spørger hun og fortsætter:

»Jeg ved godt, at der var nogen, som var bange for politiet, men det må man sgu bide i sig. Det er respektløst at lade to 14-årige ligge der på den måde.

Hun er stadig vred, her mere end halvandet år efter, over, at hun mistede en af sine bedste veninder.

»Det er svært at vænne sig til, at ens 'lillesøster,' ikke er her mere,« siger hun og fortsætter:

»Ja, jeg er vred over det. Og i dag ved jeg stadig ikke helt, hvad der egentlig skete i den lejlighed. Jeg ville gerne have, at nogen af dem, som var til stede ville fortælle mig det, men der er ingen, der har svaret mig,« siger hun.

14-årige Liv havde på mange måder en hård tilværelse. Hendes mor har været heroinmisbruger, og Liv var blevet anbragt på en kommunal institution på Amager. Hun var også begyndt at omgås andre unge, hvor narko var en del af hverdagen.

»Jeg vil bare gerne have, at folk ved, at Liv var en rigtig glad pige. På trods af det hele, så elskede hun livet. Det synes jeg er vigtigt at sige,« forklarer Ina Bjørnsson.