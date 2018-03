I dag afholdes 4. retsmøde i retssagen mod Peter Madsen. Ubåds- og raketbyggeren er tiltalt for drab, seksuel mishandling og usømmelig omgang med lig begået mod den svenske journalist Kim Wall 10. august 2017. Derudover er han tiltalt for at have bragt andres liv i fare ved grov uansvarlig sejlads med undervandsbåden UC3 Nautilus.

I dag vil en række vidner blive indkaldt i sagen. Efter frokost vil et vidne blive afhørt for lukkede døre.

Følg sagen live fra retten her: