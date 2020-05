Veninderne blev bange for den 28-årige drabstiltalte James Schmidt, da de opdagede, at han havde taget navneforandring.

På passet stod der James Schmidt, men det har han imidlertid ikke heddet altid.

Det fandt to af hans veninder ud af en aften, da de var sammen med 28-åriges James Schmidt i marts måned sidste år.

»Vi spurgte ham ind til det, og så viste han bare sit pas. Men da han var gået, så søgte vi på hans rigtige navn og fandt ud af, at han har været fængslet for mordforsøg og voldtægt,« forklarede den unge kvinde, da hun vidnede i sagen mod James Schmidt torsdag i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for drab på tre pensionister.

Allerede tilbage i 2011 blev James Schmidt, som dengang hed Lual Lual, i alder af bare 19 år idømt en af landets strengeste straffe – forvaring på ubestemt tid.

Først i byretten og siden i landsretten blev James Schmidt, som dengang hed Lual Lual, idømt en forvaringsdom for voldtægt af en ung pige på bare 14 år samt for at have voldtaget og forsøgt at dræbe sin mors veninde.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel, og han blev løsladt igen i 2018.

»Siden mødtes vi ikke med ham,« forklarede pigen videre om James Schmidt, der nægter sig skyldig i drab på de tre pensionister, og fortsatte:

»Vi ville ikke spørge ham nærmere ind til det, fordi vi blev bange for ham.«

Den unge kvinde fortalte videre, at hende og den tiltalte havde kendt hinanden i godt et års tid, da han blev anholdt for de tre drab i marts måned sidte år. I løbet af deres venskab havde James Schmidt gentagne gange lånt penge af hende.

Beløb, som samlet løb op i omegnen af 1500 kroner.

Pengene ville han imidlertid ikke betale tilbage, selv om hun prøvede at få ham til det gentagne gange.