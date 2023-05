»Hun var min sjæleven.«

Sådan sagde en veninde af den dræbte kvinde i en partnerdrabssag fra januar sidste år. Veninden er indkaldt som vidne i sagen for at fortælle, hvordan den dræbte og hendes daværende kærestes forhold var i tiden op til drabet.

En 25-årig mand er tiltalt for at have dræbt sin kæreste og derefter kørt en bil i vandet med den afdøde kæreste på passagersædet ved Amager Strandpark 2. januar sidste år. Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Anklageskriftet mod den 25-åriges første forhold vedrører en voldsepisode i sommeren 2021. Det er særligt den episode, veninden er indkaldt som vidne for at fortælle om.

Veninden forklarede i retten, at de to kvinder delte alt mellem sig, og at de havde et helt specielt bånd.

Derfor var hun også bekymret og urolig en julidag i 2021, hvor den nu dræbte kvinde viste veninden de blå mærker, hun havde fået på halsen, efter den 25-årige tiltalte skulle have taget kvælertag på hende. Episoden skete cirka et halvt år før drabet.

Veninden fortæller, at den dræbte brugte makeup for at dække de blå mærker, hun havde fået på halsen.

»Det var for at hendes forældre ikke skulle se det,« siger veninden i retten. Den detalje får den dræbtes tilhørere til at bryde i gråd.

I retten blev der læst en sms-besked op, som veninden skulle have sendt til den nu 25-årige tiltalte, kort efter episoden med kvælertaget skulle have fundet sted.

»At slå en pige gør dig ikke til en mand. Du falder i niveau,« skulle veninden have skrevet til den tiltalte.

Beskeden lagde den tiltaltes advokat, Anders Schønnemann, vægt på. Da veninden havde skrevet 'slå' i stedet for kvælning, som var det, der, ifølge hendes vidneudsagn, skulle være sket. Til det forklarede hun, at hun bare mente vold generelt, og aldrig havde forestillet sig, at lige netop den sms skulle blive bragt op i en retssag.

Under sit vidneudsagn sætter veninden ord på, hvorfor forholdet ifølge hende bestod.

»Hun havde et moderligt forhold til ham (den tiltalte, red.) og følte, hun skulle passe på ham, fordi han havde det dårligt psykisk. Han manipulerede hende og gaslightede hende,« fortæller hun.

Både forsvarer og anklager ønsker manden idømt en anbringelsesdom.

Den tiltalte erkender sig skyldig i alle sagens forhold, der indebærer grov vold, manddrab og usømmelig omgang med lig. Der falder dom torsdag morgen.

