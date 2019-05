Den 32-årige danske læge, der blandt andet er tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder, var en charmerende fyr.

Det fortalte lægens ven, da vedkommende skulle afgive vidneforklaring ved Københavns Byret fredag.

Vennen forklarede, at ham og den 32-årige læge, der er dansk statsborger, men at kinesisk oprindelse, kendte hinanden fra en gruppe på Facebook, hvor medlemmerne udvekslede idéer til, hvordan man scorede kvinder i byen.

Hensigten med medlemmernes idéudvekslingen var ifølge vidnet at have sex med de kvinder, som de mødte,

Sagen kort En 32-årige læge er tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder i marts og april måned 2018. Den første af kvinderne mødte manden via platformen Tinder, hvorefter han ifølge anklagemyndigheden bedøvede kvinden med medikamentet halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer både vaginalt og analt i sit eget hjem i København. En måned senere skulle manden ifølge anklagemyndigheden have puttet sløvende medicin i en anden kvindes vand, som han mødte i byen, uden hendes viden, hvorefter han udnyttede situationen til, ligesom med kvinden en måned forinden, at voldtage hende både vaginalt og analt. Hertil skulle manden i begge tilfælde have krænket de to kvinders blufærdighed, ved at han med skjult kamera filmede begge hændelser samt tog billeder af det, uden nogen af de to kvinder havde givet samtykke til det. Herudover er manden tiltalt for at have filmet en række andre kvinder, mens han havde sex med dem, samt for at have været i besiddelse af børnepornografi.

»Det var et selskab, hvor man mødtes både officielt og privat for at studere, hvordan man bedst kommer i kontakt med folk. (..) Man lærte at få kontakt til kvinder med henblik på intimitet,« lød det fra vidnet, inden senioranklager Søren Harbo fulgte op:

»Og med intimitet mener du sex?«

»Ja,« lød det korte svar.

Vidnet forklarede videre, at han og mellem 10 og 20 andre af og til mødtes i den tiltalte læges lejlighed. En lejlighed, der ligger på en attraktiv adresse i indre København, og som ifølge B.T.s oplysninger er mere end 100 kvadratmeter stor.

Herfra tog gruppen ofte i byen sammen, ligesom at vidnet og den tiltalte også flere gange har været i byen sammen alene. Alle møder var som udgangspunkt altid med henblik på at score kvinder, forklarede vidnet.

»Han (den tiltalte, red.) havde succes med kvinderne. Han var på flere dates,« lød det videre fra vennen, mens han sad bag vidneskranken.

Den oplysning stemmer overens med det, vidnet tidligere har forklaret til politiet. Her fortalte han, at den tiltalte læge i perioder var på mellem tre og fire dates om ugen.

Lægen nægter sig skyldig i voldtægtsanklagerne.

Veninde brød sammen i gråd

Fredag var en veninde til en af de to formodede voldtægtsfore også indkaldt for at vidne for retten.

Men senioranklager Søren Harbo var knap gået i gang med sin afhøring, inden veninden brød sammen i gråd, og retsformanden måtte afbryde afhøringen. Efter lidt vand var hun dog i stand til at fortsætte.

Veninden fortalte, at hun havde været i byen med den forurettede den aften, hvor den tiltalte angiveligt skulle have bedøvet hende med scopolamin - et lægemiddel, der bruges mod transportsyge. Senere voldtog han hende både vaginalt og analt.

Veninderne var på natklubben Chateau Motel i København, men på et tidspunkt ville offeret gerne hjem. Vidnet forklarede, at hun gerne ville vente lidt, men opdagede pludselig, at offeret var væk.

Trods adskillige opkaldsforsøg og beskeder på Facebook, vendte den forurettede aldrig tilbage. Først næste formiddag, forklarede vidnet.

»Hun bankede på min dør næste morgen. Og da jeg åbnede for hende, var hun iklædt bukser, en blazer, bh og et halstørklæde. Jeg spurgte, hvad hun havde lavet,« forklarede vidnet og brød igen sammen i tårer.

»Så tog hun sit halstørklæde af, og jeg kunne se, at hun havde et sugemærke på halsen. Jeg spurgte, hvor hun havde været, og hvem hun havde været sammen med. Jeg synes, det hele var lidt voldsomt.«

Den forurettede kunne imidlertid ikke huske noget fra natten og valgte efter rådgivning fra sine to veninder tage til retsmedicinsk institut på Rigshospitalet, hvor en undersøgelse kunne konstatere, at der var medicin i hendes urin, ligesom man fandt sæd i hendes underliv.

Sæd, der med stor sandsynlighed kom fra den tiltalte.

Umiddelbart efter anmeldte hun sagen til politiet. Lægen blev efterfølgende anholdt på et hospital i hovedstadsområdet, hvor han arbejdede.

Sagen mod den 32-årige læge begyndte mandag. Her kom det frem, at han mødte sit første formodet offer via datingappen Tinder godt en måned forinden, at han mødte den anden kvinde ved natklubben Chateau Motel.

Det første formodede offer var ligeledes til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut, hvor der også blev fundet både medicin i urinen samt sæd, der med stor sandsynlighed kom fra den tiltalte. Begge de to kvinder afgav forklaring i sagen torsdag for lukkede døre.