Raketterne flyver ind over fængselsmuren og eksploderer foran de indsattes vinduer.

Det er onsdag aften kort før midnat, og en flok unge mænd fra københavnerbydelen Husum er taget til Vestre Fængsel for at fejre deres ven, der sidder bag tremmer.

»Det er noget, vi kun gør for folk fra Husum, når de har fødselsdag,« forklarer en af mændene, der ikke vil have sit navn nævnt.

Affyringer af raketter og kanonslag ude foran fængsler har bredt sig ikke bare i københavnsområdet, men i hele landet, forklarer sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Lars Rau Brysting.

»Vi oplever, at der bliver fyret fyrværkeri af og også, at der kommer tilråb,« siger han.

Et typisk tilråb til de indsatte er 'hold ud, bror'.

Ved landets største arresthus, Vestre Fængsel i København, oplever beboere i området til tider flere gange ugentligt, at der affyres raketter, batterier eller kanonslag.

Onsdag 19. august kort før midnat leverede flokken af venner fra Husum et stort fyrværkerishow på en fodboldbane, der grænser op til Vestre Fængsel.

Vestre Fængsel, 2016. Landets største fængsel. Foto: Bax Lindhardt

»Vi er der for vores drenge fra Husum. Vi viser dem, at vi udenfor stadig er der for dem og viser vores fulde støtte, ligemeget om de er inde bag murene eller ude i det fri, så er vi der hundrede procent,« siger manden, der ønsker at være anonym.

Han fortæller, at han og hans venner ikke er med i nogen bande eller gruppering.

»Vi er bare en flok venner, som har kendt og været der for hinanden, siden vi var helt små.«

Fodboldbanen, som Husum-drengene stod på, er lavet af kunstgræs. Den bruges af en lokal fodboldklub fra Vesterbro i København.

Det sker ret ofte nu, og de er trætte af, at deres kunstgræsbaner bliver ødelagt af fyrværkeri-batterier. Hvad tænker du om det?

»Det lyder nederen...«

Er det noget, I vil tænke over næste gang, I skal vise støtte for en?

»Ja, det vil vi nok.«