De ville give ham en lærestreg. Han havde voldtaget deres mor.

Sådan lød forklaringen i Retten på Bornholm onsdag, hvor der igen blev afholdt retsmøde i sagen om det brutale drab på 28-årige Phillip Mbuji Johansen på en shelterplads på Bornholm.

»Det her er jo nærmest blevet en dårlig Hollywood-film. Det giver ingen mening,« lød det, da B.T. ringede offerets ven Tobias op og fortalte ham, hvordan motivet var blevet beskrevet i retslokalet.

Dog var det alligevel noget, han havde ventet længe på. Tobias var nemlig en af dem, der stod frem og afviste, at hans ven igennem 10 år var blevet slået ihjel, fordi han var mørk i huden.

Den 23-årige bror har siden sigtelsen faldt erklæret sig skyldig i vold med døden til følge. Vis mere Den 23-årige bror har siden sigtelsen faldt erklæret sig skyldig i vold med døden til følge.

Især på sociale medier har det siden dagen for drabet været diskuteret og fremlagt af særligt Black Lives Matter-bevægelsen, at motivet måtte være racisme.

Det afviser den yngste af de sigtede nu i retssalen - men forklaringen køber offerets ven dog ikke.

»Det hænger slet ikke sammen, at Phillip skulle gøre noget så forfærdeligt, som han nu er blevet beskyldt for,« siger Tobias, da B.T. et par timer efter retsmødet møder ham i Rønne på Bornholm.

Det var Asser Gregersen, forsvarer for den yngste af de to sigtede brødre, der læste op fra et udskrift fra en afhøring af sin klient. Det skete under onsdagens retsmøde, hvor det skulle besluttes, hvorvidt varetægtsfængslingen af den 23-årige bror skulle forlænges.

Den drabssigtede bror på 25 år var ikke til stede i retslokalet. Vis mere Den drabssigtede bror på 25 år var ikke til stede i retslokalet.

Den ældre bror på 25 år havde forinden accepteret ønsket om en forlængelse.

»Han lagde sig bag mig, ragede på mig og trængte ind i mig,« læser Asser Gregersen op fra udskriftet.

En sætning, brødrenes mor skulle have sagt til den 25-årige drabssigtede, som har viderefortalt det til sin 23-årige lillebror, samme dag som Phillip Mbuji Johansen blev tæsket ihjel.

Tobias gentager igen og igen, da B.T. taler med ham, at han bestemt ikke tror på, at det er, hvad der er sket.

Det var her drabet fandt sted og en forbipasserende fandt liget af Phillip Mbuji Johansen. Foto: Pelle Rink Vis mere Det var her drabet fandt sted og en forbipasserende fandt liget af Phillip Mbuji Johansen. Foto: Pelle Rink

Der har efter drabet floreret rygter om, at Phillip Mbuji Johansen og brødrenes mor havde et forhold til hinanden. Om det var seksuelt, ved Tobias ikke.

Men én ting er han sikker på. Han tror ikke på, at hans ven var en voldtægtsmand.

»Han kunne ligesom så mange andre drenge godt lide at flirte lidt med pigerne, og nogle gange købte han også nogle af dem en drink. Men han har altid forstået, at et nej er et nej,« siger han og fortsætter:

»Han forstod, at slut betyder slut.«

Overskred han uden at vide det en kvindes grænser på dansegulvet, så lyttede han altid til hende, når hun sagde fra, forklarer Tobias.

Derfor tror han heller ikke på, at Phillip Mbuji Johansen skulle have voldtaget de to brødres mor.

»Hvis det er rigtigt, at det er sket, hvorfor er det så ikke blevet anmeldt?«

Bornholms Politi har bekræftet over for B.T., at der ikke er anmeldt en voldtægt, der passer til den, der er beskrevet under afhøringen af den 23-årige bror.

Flere har lagt blomster og breve ved drabsstedet. Foto: Pelle Rink Vis mere Flere har lagt blomster og breve ved drabsstedet. Foto: Pelle Rink

Tobias er vred på de to brødre, men han er også irriteret på 'folkedomstolen', som man i daglig tale kalder alle dem, der har en mening om sager særligt på sociale medier.

»Det hele kan starte forfra nu,« siger han.

Først var konklusionen på sociale medier – som før beskrevet – at motivet var racistisk, da Phillip Mbuji Johansens mor er fra Tanzania, og han derfor var mørk i huden.

Samtidig skete drabet sideløbende med de store Black Lives Matter-protester i USA, hvor den sorte mand George Floyd blev kvalt af en politibetjent, som havde placeret sit knæ på hans hals.

Sådan så det ud, da politiet kort efter drabet undersøgte området. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Sådan så det ud, da politiet kort efter drabet undersøgte området. Foto: presse-fotos.dk

I obduktionsrapporten efter drabet på Phillip Mbuji Johansen kunne man læse, at der på et tidspunkt havde været placeret et knæ samme sted på hans krop under episoden på shelterpladsen.

»Det er frustrerende, at så mange mennesker kommenterer på en sag, de ikke har forstand på,« siger Tobias, der selv kom i modvind, da han til de etablerede medier udtalte, at motivet ikke var racistisk.

Nu frygter han, at andre grupper vil bruge drabet til at fremhæve deres sag.

»Det kan jo muligvis skabe en politisk debat om indvandring i Danmark, når de påstår, at en mørk mand har voldtaget en hvid kvinde,« siger han og sukker.

»Måske er det at tænke for langt, men det er der en risiko for.«

Mange sørger stadig over drabet på Phillip, men lige så mange er vrede Foto: Pelle Rink Vis mere Mange sørger stadig over drabet på Phillip, men lige så mange er vrede Foto: Pelle Rink

Han håber, at folk på sociale medier snart vil blande sig uden om motivet og lade retssystemet om det, forklarer han.

Og så håber han, at det bliver bevist, at hans gode ven, der indtil 23. juni var i live, ikke har voldtaget nogen.

»Der er intet i det menneske, jeg kendte, der kunne gøre det. Han er præcis det modsatte af, hvad der bliver fremstillet i retten i dag.«

B.T. bruger i artiklen kun Tobias' fornavn, da han ikke ønsker, at stå frem med sit fulde navn. Vi er bekendt med Tobias' identitet.