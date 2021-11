Det var en tydeligt berørt ung mand, som fredag formiddag tog plads i vidneskranken i Retten på Vestre Allé i Aarhus i en sag om drabet på hans 21-årige ven, som en af hans andre venner er tiltalt for at stå bag.

En ven, som han selv har været med til at angive som drabsmanden.

Da specialanklager Dorthe Lysgaard spurgte ind til, hvad der skete omkring klokken 19.30 den 25. september sidste år på det tidspunkt, hvor hans gode ven blev skuddræbt i Aarhus Vest, kunne han ikke længere holde tårerne tilbage.

»Der var mange henne hos ham, som ikke gjorde noget,« lød det klynkende fra den unge mand, som var iklædt stort tøj og havde hætten fra hans jakke trukket over hovedet.

Ifølge hans forklaring var han en af de første, som var ved den 21-årige, efter at skuddene var blevet affyret. Han fandt ham liggende på jorden på parkeringspladsen ved Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

Politiet havde efter drabet på den 21-årige mand afspærret et større område fra indgangen til Fakta og hele vejen op til Fjældevænget – altså stort set hele Kappelvænget. Der var desuden både politibiler, og en indsatsledervogn er på stedet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet havde efter drabet på den 21-årige mand afspærret et større område fra indgangen til Fakta og hele vejen op til Fjældevænget – altså stort set hele Kappelvænget. Der var desuden både politibiler, og en indsatsledervogn er på stedet. Foto: presse-fotos.dk

»Jeg stoppede op og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« forklarede han i retten.

De forsøgte at ringe efter en ambulance, men besluttede midt i panikken selv at køre mod sygehuset med den 21-årige, som kort efter ankomsten til sygehuset blev erklæret død.

»Han snakkede ikke på noget tidspunkt. Han kiggede bare op i luften. Han vidste godt, hvad der var sket, tror jeg. Det var slemt,« forklarede vidnet.

Den unge mand var fredag indkaldt som vidne i sagen, da han ligesom flere af de andre vidner, som tidligere er blevet afhørt i sagen, var med til at pege på, at det var hans 30-årig ven, der lige nu sidder på anklagebænken tiltalt for drabet, som stod bag det.

En 30-årig mand, som ligesom den dræbte og vidnerne havde sin daglige gang i og omkring Trillegården i det vestlige Aarhus.

Men ligesom flere af de andre vidner trækker han nu sin forklaring tilbage.

»Jeg får at vide, at jeg skal gå ned til politiet og sige, at XX (den tiltalte, red.) bare skal have skylden for det her. Hvad grunden var, ved jeg ikke. Jeg ved bare, at vi er sat under et psykisk pres hele dagen,« lød det fra ham i retten.

Som flere af de andre vidner forklarede den unge mand, at det var en lokal imam, som inden begravelsen sagde, at det var det, de skulle gøre.

»Jeg bliver spurgt foran en død person og hans familie, så hvordan kan du sige nej?« lød det fra det unge vidne.

Imamen er ligeledes indkaldt som vidne fredag.

B.T. Aarhus følger sagen.