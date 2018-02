Ven til den 15-årige dreng, der ligger i koma efter at have indtaget et amfetamin-lignende stof, taler nu ud om drengens kritiske tilstand.

»De unge har brug for at vide, at det her er alvorligt,« sådan ender brevet, der sætter streg under alvoren i sagen om den 15-årige dreng.

Den 2. februar blev to 15-årige drenge akut indlagt med alvorlige bivirkninger efter at have taget et amfetamin-lignende stof i Haslev. Den ene dreng blev kort efter erklæret uden for livsfare, mens den anden stadig ligger i koma. Nu træder en ven af familien frem i et rørende brev sendt til TV Øst.

'Jeg kender familien, hvis dreng ligger i koma. Det er en dejlig, varm og kærlig familie på alle måder. Hvis det her kan ramme dem, så kan det ramme os alle - selv min egen familie. Jeg har været derinde på hospitalet flere gange nu, og det gør mig ked af at læse, at I blot skriver, at han ligger i koma,' skriver vennen og tilføjer:

'Det får unge og ældre til at tænke, at han nok skal klare den, og at han nok vågner op snart. Det virker langt fra så dramatisk, som det rent faktisk er. Og det vil ikke afholde andre unge fra at tage stoffer.'

I brevet bliver det beskrevet, at den unge dreng ligger med 30 forskellige slanger og ledninger i kroppen. Ifølge vennen skulle drengens chancer for at overleve være under 20 procent, og derfor understreger han også i brevet, hvor vigtigt det er, at lægge vægt på alvorligheden i denne sag.

For som vennen skriver i brevet, er den 15-åriges tilstand særdeles kritisk:

'Drengens arme, hals, fødder og ben er skåret op, fordi hans muskler er svulmet op og ikke fungerer. Hans mave er gået i stykker, og han skal opereres endnu engang. Men denne gang er det ikke sikkert, at han overlever operationen.'

Lørdag den 3. februar blev en yngre mand fra lokalområdet anholdt. Han erkender, at have solgt stoffer til de to 15-årige sent fredag aften.

Politiet advarer nu om at indtaget stoffet, som de kan bekræfte er blevet solgt i Næstved op til hændelsen.

Den anholdte blev løsladt efter afhøring, og er foreløbig sigtet for salg af MDMA. Senere afhøringer vil afgøre om manden skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.