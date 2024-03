Sølvskat blev stjålet. Velhaver udlovede milliondusør, men afviste først at betale. Nu tvinger landsret ham.

Der er ingen vej udenom for en velhavende advokat fra Gentofte, som tilbage i 2018 udlovede en dusør til den, som kunne skaffe en række stjålne sølvgenstande tilbage. Dusøren på 3,6 millioner skal udbetales, lyder det i en landsretsdom fredag.

Dusørjægeren Casper Nielsen meldte sig på banen, efter at velhaveren 8. september 2018 udlovede en dusør. Velhaveren ville have de suppeterriner, fade, lysestager og andre sølvgenstande tilbage, som blev stjålet under et natligt indbrud i millionvillaen i Gentofte.

Genstandene daterede sig tilbage til 1600- og 1700-tallet, og værdien blev i forbindelse med indbruddet oplyst til at være op mod ti millioner kroner. 35 kilo sølv i alt var der tale om.

Ét var den økonomiske værdi, noget andet affektionsværdien. Og sidstnævnte var så høj, at velhaveren gik ud og tilbød den store dusør.

Casper Nielsen mente at have forbindelser, som kunne føre ham til sølvtøjet, og 12. december indgik han og velhaveren en aftale. Dagen efter kom sølvet via Casper Nielsens mellemkomst i politiets varetægt.

Casper Nielsen har fortalt, at han har købt sølvet for 2,5 millioner kroner fra mellemmænd i Tyskland. Men den historie og forløbet i øvrigt fik både velhaveren og politiet til at tvivle.

Casper Nielsen blev selv sigtet og siden tiltalt i sagen, men i Retten i Lyngby blev han frifundet for anklagerne om tyveri og hæleri af velhaverens sølv. Og nu ville han have sin dusør.

Men velhaveren var ikke til sinds at komme til lommerne. Han følte sig ført bag lyset, og dusørjægeren valgte derfor at indstævne velhaveren for Retten i Lyngby.

Her bestemte en dommer sidste år, at aftalen om dusøren stod ved magt, men velhaveren valgte at anke dommen til Østre Landsret, hvor sagen nu igen faldet ud til dusørjægerens fordel.

Landsrettens dom er i udgangspunktet endelig og kan kun ankes til Højesteret med særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

/ritzau/