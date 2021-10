Onsdag aften blev en ekspedient i 7-Eleven på Vesterbro Torv i Aarhus C udsat for et røveri.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen 22.08.

Den 27-årige ekspedient har forklaret til politiet, at han så en mand komme ind i butikken og gå direkte mod køleskabet med øl.

Manden tog herefter to sixpacks, som han puttede ned i en pose, han selv havde medbragt, hvorefter han gik direkte mod udgangen. Ekspedienten tog kontakt til manden og bad ham om at betale for øllene, men manden afviste, at han havde taget nogen øl.

Ekspedienten truede med at ringe til politiet, hvis manden ikke betalte, hvortil manden svarede, at det kunne han bare gøre.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus, og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Ekspedienten fik sin kollega til at ringe efter politiet, mens han selv forsøgte at tilbageholde manden.

Manden blev dog mere aggressiv og begyndte at true ekspedienten verbalt, hvorefter han skubbede og slog ham i brystet.

Ekspedienten måtte herefter opgive at tilbageholde manden, der løb ud af butikken med posen i hånden.

Kort efter ankom politiet til stedet, og de blev peget i retning af gerningsmanden, der var løbet ad Vesterbrogade.

Betjentene fik hurtigt øje på manden, der blev bedt om at stoppe, hvilket han dog ikke gjorde.

Betjentene fik ham indhentet, og den 20-årige mand blev anholdt og sigtet for røveri.