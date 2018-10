Bagmandspolitiet får medhold i straffesag om forsøg på hæleri i københavnsk vekselkontor.

København. Stor travlhed med veksling til 500 og 200 eurosedler i et vekselkontor i København har torsdag ført til, at et selskabet bag kontoret er blevet idømt en bøde.

Den lyder på 10,5 millioner kroner, oplyses det i Københavns Byret.

Dancash Investments Aps var et af de to selskaber i en straffesag om omfattende hæleri. Imidlertid gik selskabet konkurs, mens byretten i første omgang behandlede tiltalen.

Sidste år besluttede Østre Landsret at ophæve den oprindelige dom. Begrundelsen var, at der ikke kan føres en sag mod et selskab, der ikke eksisterer.

Derefter har Bagmandspolitiet repareret på situationen ved at rejse en ny sag mod anpartsselskabet under konkurs. Med torsdagens dom er det sikret, at et overskud i det konkursramte selskab, som ifølge tidligere oplysninger er på cirka fire millioner kroner, ikke kan tilfalde ejerne.

I den oprindelige sag blev også to direktører dømt for forsøg på hæleri. Den ene mand blev straffet med fængsel i tre år og seks måneder, mens kollegaen fik fængsel i to år.

Affæren er blot en af en stribe om heftig og mistænkelig trafik med omveksling til store eurosedler i forskellige vekselkontorer.

/ritzau/