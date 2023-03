Lyt til artiklen

En 14-årig dreng fik onsdag eftermiddag en mandlig bilist til at se rødt.

JydskeVestkysten skriver om sagen, som udspillede sig ved Borgen Shopping i Sønderborg onsdag eftermiddag klokken 17.10.

Ifølge avisen oplysninger blev den 34-årige mandlige bilist rasende, da drengen – ifølge bilistens forklaring – kørte ud foran manden.

Det førte til en uoverensstemmelse mellem de to, som kort efter kulminerede i indkøbscenterets parkeringskælder.

Her blev drengen udsat for noget, som mindede om et fysisk overfald.

»Han (bilisten, red.) fik tvunget drengen ned på gulvet og fastholdt ham efterfølgende op mod en væg,« siger politikommissær Thomas Berg til jv.dk.

Den 34-årige er nu blevet sigtet for vold.