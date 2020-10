To mænd endte efter uenigheder i trafikken med at stå og skubbe til hinanden ved et aarhusiansk vejkryds.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Det drejer sig om en 30-årig mand, der følte sig provokeret af, at en 32-årig mand kørte alt for tæt bag ham. Den 32-årige mente modsat, at den anden kørte helt åndssvagt foran ham.

De kørte ind til siden ved krydset Viborgvej/Sommervej i Aarhus V, hvor det endte med, at den 32-årige mand gik hen og bankede på den andens rude og gestikulerede voldsomt.

Den 30-årige steg derfor ud af sin bil, og det førte ifølge vidner til håndgemæng mellem de to mænd.

Da politiet ankom til stedet, blev den 30-årige mand, som fortsat var på stedet, anholdt.

Den 32-årige var allerede kørt væk, men politiet fik efter kort tid kontakt til ham.

Begge mænd er blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden, ved at have indledt sig i et slagsmål.