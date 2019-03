En 63-årig mand har manipuleret sin kone til at medvirke til uhyggelige overgreb mod børn, siger anklager.

Kold, kynisk og uhyggelig manipulerende.

Sådan beskriver senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen en 63-årig mand, der sammen med sin 60-årige samlever er tiltalt for en lang række seksuelle overgreb og mishandling af parrets fire børn i hjemmet i Vejen.

- Der er tale om nogle helt ufattelige overgreb af nærmest pervers karakter, siger anklageren, da hun kommer med sine afsluttende bemærkninger i sagen i Retten i Esbjerg.

Parret er tiltalt for at have tævet, truet og seksuelt foregrebet sig på deres fire børn for mere end 25 år siden.

Det er faren, der ifølge anklageren har trukket i trådene og manipuleret moren til at medvirke til overgrebene.

- Der tegner sig et billede af en mand, der gennem vold, afstraffelse og seksuelle overgreb har sat sig fuldstændigt på familien, siger hun.

Mens anklageren procederer, sidder den 60-årige kvinder med tårer i øjnene.

Faren lytter opmærksomt til anklagerens ord. Men der er ikke nogle følelsesmæssige reaktioner at spore hos ham.

Det hæfter anklageren sig også ved.

- Når han sidder her i retten, fremstår han forholdsvis rolig og upåvirket. Det er bemærkelsesværdigt. Det siger mig, at han er blottet for følelser som person. Det har netop sat ham i stand til at begå de her overgreb, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

Forældrene nægter sig skyldige i alle anklager. De hævder, at der er tale om fri fantasi udtænkt af børnene for at afkræve forældrene penge.

Men anklageren finder forældrenes forklaringer utroværdige og konstrueret til lejligheden.

Der falder dom i sagen i næste uge.

/ritzau/