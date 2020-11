Ahmed Samsam blev i Spanien dømt for at tilslutte sig IS, men var angiveligt agent for FE og PET.

Den sidste sten på vejen, for at den terrordømte - men angiveligt danske agent - Ahmed Samsam kan vende hjem til Danmark, er fredag ryddet af vejen.

Det skriver Berlingske.

Ahmed Samsam fra København blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for under flere rejser til Syrien at have tilsluttet sig Islamisk Stat, IS.

I Spanien blev han dømt for at være rejst til Syrien tre gange i årene 2012-2015.

Han nægtede sig skyldig, og i januar i år kunne Berlingske ved hjælp af anonyme kilder afsløre, at Samsam i virkeligheden var udsendt af Politiets Efterretningstjeneste, PET, og Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

De danske myndigheder har ikke officielt over for de civile spanske myndigheder på noget tidspunkt vedkendt sig, at Samsam var dansk agent.

Kun den spanske efterretningstjeneste, CNI, der allerede i sommeren 2018 blev orienteret ved flere møder med PET og FE, kender sagens rette sammenhæng, skriver Berlingske.

I september godkendte en spansk domstol, at Samsam kunne overføres til Danmark.

For to uger siden sendte Spanien en officiel anmodning til Justitsministeriet om, at han bliver overført med henblik på at afsone sin fængselsstraf i Danmark, skriver Retten i Glostrup på sin hjemmeside.

Det betød, at han skulle have en dansk dom for at tilslutte sig en terrororganisation, og fredag har Retten i Glostrup idømt ham seks års fængsel. Det var maksimumstraffen, da forbrydelsen fandt sted.

Thomas Brædder, der er Samsams forsvarer, understreger overfor Berlingske, at Retten i Glostrup ikke tager stilling til, hvorvidt den spanske dom over Ahmed Samsam er rigtig eller forkert.

- Intet er ændret i min opfattelse af, at han er dømt med urette og ikke har fået en fair rettergang i Spanien. Det ændrer den her afgørelse ikke på, siger Thomas Brædder til Berlingske.

Retten behandlede tidligere på ugen sagen på et retsmøde, der varede mindre end en halv time.

Vicestatsadvokat Anders Riisager understregede efterfølgende, at sagen blev behandlet som en hvilken som helst anden sag om hjemtagelse til afsoning i Danmark.

Anders Riisager afviste derudover at kommentere sagen og svare på, om den spanske dom efter danske myndigheders opfattelse er korrekt eller ej, skriver Berlingske.

/ritzau/