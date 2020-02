Politiet melder om flere mindre uheld på grund af vand på vejene, som flere steder er oversvømmede.

Flere steder - navnlig i Jylland - lider søndag fortsat under et vådt og blæsende vejrlig.

Vinden er godt nok løjet af i nattens løb, men den megen nedbør, som er faldet den seneste tid, giver fortsat problemer.

Åer og vandløb flyder over på grund af regnmængderne og på grund af, at vinden skubber rundt med vandmasserne. Andre steder samler vandet sig i mindre søer til gene for trafikken.

Mellem Ribe og Gram ved Gelsbro er Ribe Landevej oversvømmet af cirka ti centimeter vand. Det kommer fra Ribe Å, som er gået over sine bredder.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer bilister mod at passere i for høj fart. Der er risiko for akvaplaning.

Længere nordpå i Jylland - på Herningmotorvejen mellem Herning og Bording - har akvaplaning også forårsaget flere trafikuheld, hvor bilister har mistet herredømmet og er skøjtet af vejen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

I Nordjylland melder politiets vagtchef om, at man har modtaget flere anmeldelser om oversvømmede veje. Anmeldelserne er blevet sendt videre til driftsafdelingerne i de respektive kommuner.

Men det er ikke kun vandet fra vandløbene, der giver anledning til panderynker. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet forhøjet vandstand i den vestlige og centrale del af Limfjorden.

Hos Nordvestjyllands Brandvæsen lyder meldingen søndag formiddag imidlertid, at det endnu ikke har givet anledning til, at beredskabet har måttet rykke ud.

Lørdag var flere færgeafgange påvirket af vejret på grund af blæst. Også søndag lider færgetrafikken en smule under vejrforholdene, omend i mindre omfang.

Ifølge TV2 Nord er færgefarten mellem Hirtshals og Norge påvirket af både aflysninger og forsinkelser.

Lørdagens blæsevejr har desuden betydet, at der flere steder i landet meldes om væltede træer.

/ritzau/