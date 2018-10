Det kommer ikke voldsomt bag på Vejdirektoratet, at to stærekasser på Grenåvej i Aarhus er blevet ødelagt af hærværk efter under en uge i drift.

»Vi vidste jo godt, at det ville ske, men vi har prøvet at gøre det så godt, som vi kunne, og indrette dem så godt som muligt. Det er rigtig frustrerende. Vi har gjort meget for at forklare, hvorfor stærekasserne er vigtige,« siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingleder for trafiksikkerhed hos Vejdirektoratet, til TV2 Østjylland.

Alligevel er Marianne Foldberg Steffensen fortrøstningsfuld. Hærværket tager af igen, mener hun.

Østjyllands Politi nåede ikke frem til stærekasserne tidsnok til at pågribe gerningsmændene og søger derfor vidner til hærværket.

Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix

Der er ikke mange spor at gå efter i sagen, oplyser vagtchef Jens-Hnerik Jensen til TV2 Østjylland.

Vejdirektoratet overvejer ikke p.t. at øge sikkerheden omkring stærekasserne ved eksempelvis at hegne dem ind.

Vejdirektoratet har opsat 20 stærekasser på 11 strækninger rundt om i landet. Idéen er, at bilister automatisk sænker farten, når de ved, at stærekasserne står der.

Også på Københavns Vestegn har tre af de nye stærekasser været udsat for hærværk.

Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix

Det skete den 2., 5. og 6. oktober i henholdsvis Albetslund og Måløv.

En video, der florerede på det sociale medie Snapchat, viste gerningsmændene, der filmede sig selv, mens de bankede løs på en stærekasse på Roskildevej i Albertslund.

Det er ikke uventet, at stærekasserne bliver ramt af hærværk.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har på forhånd varslet, at stærekasserne vil medføre øgede udgifter til vedligeholdelse, fordi det er velkendt, at de er mere udsat for hærværk end politiets ATK-vogne.