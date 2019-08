Små vejboder og gårdbutikker sælger alt fra jordbær til ærter og æg langs de danske landeveje.

Det er ofte en tag-selv ordning, hvor kunden lægger kontanter eller overfører penge på MobilePay for varen, som ligger frit fremme.

Flere sælger oplever dog et brud på den tillid, som hele landevejshandlen bygger på. Alt for mange stjæler både penge og grønt.

For Gerly Henriksen, som sælger æg fra sin gård udenfor Præstø, har det været nødvendige med flere forskellige tiltag for at skræmme tyvene væk.

Når tyvene stjæler fra Gerly Henriksen skal de først ind på gårdspladsen, forbi fire hunde bag indhegningen og ind i bygningen til venstre. Det stopper dog ikke alle.

Hun har fire hunde, som er stationeret tæt på gårdbutikken, og et skilt om videovervågning. Ligemeget hjælper det.

»Forleden dag havde vi en fast kunde, som betalte med kontanter og allerede næste dag manglede pengene og tre bakker æg,« fortæller hun.

»Det er en virkelig trist og ærgerlig tendens. Vi går nu og taler om, hvorvidt vi gider blive ved med at sælge æg.«

Fire gange har Gerly Henriksen nu opdaget, at forbipasserende eller grådige kunder har taget mere, end de skulle.

Gerly Henriksen er blandt flere, som oplever, at der bliver stjålet fra deres gårdbutik eller vejbod.

Samme oplevelse har flere af hendes naboer, fortæller hun.

En nabo havde fået stjålet hele kassen med kontanter af en cyklist.

Andre giver udtryk for, at de snart ikke gider sælge jordbær eller ærter længere.

»Den smule fortjeneste, der er ved det, forsvinder jo hurtigt på den måde. Det er hamrende ærgerligt, at man ikke kan have tingene stående i fred,« siger Gerly.

For at komme tyverierne til livs har Kristian Krogh, der driver et familieejet gartneri i Sottrup ved Tønder, sat en vagt på en af sine boder ved Haderslev.

»Det er et godt sted i forhold til trafik og kunder, men over 20 procent af vores varer i den bod bliver stjålet,« siger han til TV 2.

Vagten hjælper på problemet, men koster også penge. I andre tilfælde har vejboder og gårdbutikker installeret overvågningskamera som nødløsning.

En anden ejer af en vejbod, Pia Strandgaard, fortæller, at hun alene denne sommer har haft over 100 tyverier. Alt fra en lille ekstra håndfuld jordbær til kontanter.