Politiet måtte onsdag formiddag rykke ud til et vejarbejde på Ballerup Boulevard, fordi vejarbejderne frygtede for deres sikkerhed.

På stedet viste frygten sig at være særdeles velbegrundet.

Politiet er nu i gang med at udskrive mere end 200 bøder til bilister, der kørte for stærkt.

»Vi opfatter det meget seriøst det her, det er også derfor, vi kører derud,« siger funktionsleder Erik Andersen fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet opsatte et såkaldt ATK-måleapparat på stedet, der registrerede 203 bilister på tre en halv time.

Vi målte ved dette vejarbejde efter henv fra vejarbejderne der følte sig truet af de høje hastigheder. Efter 3,5 t er der 140 der får bøde, 26 der får bøde og klip. 37 bilister skal betale en bøde samt aftale tid med en kørelærer. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 20, 2019

De kan nu se frem til at få tilsendt en bøde. Nogle af dem får også et klip, og 37 af dem kan se frem en tur til kørelæreren.

»Der er tale om voldsomme tal. Også højere tal end det, vi normalt ser ved vejarbejde. Det er der ingen tvivl om,« siger Erik Andersen, der er forbløffet over de høje tal.

»Det er vældig store tal - også for store tal.«

Han oplyser, at bilisterne havde alle muligheder for at se, at de var på vej ind i et område med vejarbejde, hvor hastighedsgrænsen er 40 kilometer i timen.

Ved vejarbejde er bødetaksterne dobbelt så høje i forhold til almindelige veje.

Grænsen for, hvornår man mister kørekortet, er også lavere end de normale regler.

Derfor har Københavns Vestegns Politi også en klar opfordring: 'Pas nu på hinanden i trafikken. Både dem, der kører, og dem, der har vejen som arbejdsplads.'