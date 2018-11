Bilist stak af til fods efter at have ramt mand på Nordjyske Motorvej, siger politiet.

En vejarbejder er hårdt kvæstet, efter at han tirsdag ved middagstid blev påkørt af en bil på Nordjyske Motorvej.

Føreren af bilen stak af til fods efter påkørslen, oplyser politiet.

Ulykken er sket på motorvejen ved Indkildevej i det sydgående spor. Den mand, der blev ramt, er "svært tilskadekommen" og er bragt til Aalborg Universitets Hospital, oplyser Nordjyllands Politi.

Fordi bilisten forsvandt, blev en del betjente sendt ud for at lede efter ham. På et tidspunkt kom politiet dog i telefonisk kontakt med den undvegne.

Vedkommende har lovet, at han vil melde sig til politiet for at blive afhørt.

Ved 14-tiden opfordrer politiet i en pressemeddelelse manden til at indfinde sig hos politiet hurtigst muligt. Påkørslen skete ved 12.30-tiden.

/ritzau/