Der er sket en ulykke i Hvidovre.

Der er ingen alvorlige personskader.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

»Vi er i øjeblikket tilstede på Isterødvejen nord for Jespervej i Hillerød, hvor der har været et færdselsuheld mellem på modkørende parter. Der er politi og redning på stedet. Store trafikale udfordringer og lang kødannelse i begge retninger på stedet.«

»Vedr. uheldet på Isterødvejen kan det meddeles, at der ikke er tale om alvorlig personskade. Der arbejdes på så hurtigst som mulgt at få fjernet de implicerede køretøjer, således trafikken på stedet igen kan glide. Forventeligt inden for en halv time.«

Politiet opfordrer folk til at være tålmodige på stedet.

»Køretøjer, der holder i kø på stedet, opfordres på det kraftigste til ikke at foretage ulovlige U-vendinger eller andre ulovlige manøvre, således vi undgår, at der sker flere uheld. Venligst udvis tålmodighed.«

Opdateres...