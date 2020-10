En mand er blevet alvorligt kvæstet i en soloulykke på Midtsjælland.

Midt- og Vestsjællands Politi fik meldingen om ulykken klokken 6.44 onsdag morgen, oplyser politiet til B.T.

»Meldingen lød på, at føreren var fastklemt, men jeg kan se, at han er kommet hurtigt ud og afsted mod Køge Hospital, hvilket er godt for ham,« siger vagthavende hos politiet.

Politiet skriver på Twitter, at manden er alvorligt kvæstet, og hans tilstand kan ikke uddybes lige med det samme.

»Jeg har ikke set nogle steder, at han skulle være i livsfare, men da jeg ikke ved det, kan jeg ikke udelukke det. Der er tilkaldt en bilinspektør, som skal undersøge ulykkesstedet, og det sker kun ved alvorlige ulykker,« siger vagthavende.

Billeder fra stedet viser, at manden har påkørt et vejtræ, og årsagen til det kendes endnu ikke, oplyser politiet.

Ulykken er sket på Ladagervej i byen Lille Skensved mellem Viby Sjælland og Ejby. Vejen forventes at være spærret i adskillige timer, mens bilinspektøren og politiet arbejder på stedet.

Politiet siger kl. 7.30, at manden skal være kommet frem til hospitalet i Køge, hvor han straks vil modtage behandling.

Alvorligt færdselsuheld på Ladagervej mellem Viby Sjælland og Ejby. Solouheld, hvor en bil har påkørt et vejtræ. 1 person er kommet alvorligt til skade. Vi forventer at lukke vejen et par timer. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) October 7, 2020

Artiklen opdateres...