Vejen ind mod Roskilde er spærret efter, at en lastbil er kørt galt.

Der arbejdes på at flytte lastbilen fra Københavnsvej.

Det fortæller Asger Bechstrøm, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands politi.

»Der er tale om en lastbil, der har torpederet en betonklods. Der er ingen personskade, men lastbilen og betonklodsen er nærmest viklet sammen, så Falck har haft behov for at hente nogle større køretøjer for at få lastbilen fri,« siger vagtchefen.

Han opfordrer bilister til at finde en anden vej.

»Man kan med fordel benytte Østre Ringvej i stedet for Københavnsvej. Det er lidt en omvej, men så undgår man at holde i kø,« siger vagtchefen, der har følgende prognose for, hvornår vejen igen er farbar i begge retninger:

»De har været i gang med at rydde op i et stykke tid derude nu, og de skulle helst blive færdig inden myldretiden. Det kommer nok til at tage en halv time til en time endnu,« siger vagtchefen.

Hvad årsagen til uheldet skyldes, er endnu uklart.

»Der er ingen mistanke om spirituskørsel eller lignende. Chaufføren har formentligt bare overset betonklodsen,« siger Asger Bechstrøm.