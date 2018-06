En bus og en bil har torsdag middag været involveret i en ulykke på Frederikssundsvej i København.

Tre personer er blevet overdraget til ambulancetjenesten på stedet, oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Opdatering Frederisksundsvej/Tranevej. I alt tre personer overdraget til ambulancetjenesten. Vi ryder op og kører derefter fra stedet. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) June 28, 2018

Ulykken skete i krydset mellem Frederikssundsvej og Tranevej.

Til B.T. fortæller Københavns Politi, at man endnu ikke har det fulde overblik over ulykken, udover at en bus og en personbil var involveret.

»Man har valgt at spærre Frederikssundsvej af derude,« fortæller vagtchefen.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at vejen er spærret, fordi den bus, der var impliceret i ulykken, ikke umiddelbart kan flyttes.

Opdatering #2 Frederikssundsvej/Tranevej. Den bus der var impliceret i uheldet kan ikke umiddelbart flyttes. Frederikssundsvej vil derfor være helt spærret et stykke tid. Politiet har overtaget opgaven. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) June 28, 2018

Opdateres...