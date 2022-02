Nordsjællands Politi er i øjeblikket til stede i Klampenborg.

Det skyldes, at der er sket et færdselsuheld på Klampenborgvej ved Skovgårdsvej, hvor en bilist har påkørt et træ.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Vejen er derfor spærret i begge retninger ved Skovgårdsvej.

Politiet opfordrer derfor til, at man finder en alternativ rute.

Føreren er ved bevidsthed, oplyser politiet.

Ifølge politikredsen er de pårørende endnu ikke underrettet.

B.T. følger sagen.