Det er ikke kun de fysiske varslings-sirener, der denne onsdag middag bliver testet landet over.

Mange danskere kan også forvente at få en besked på mobiltelefonen som en del af et nyt varslingssystem – og i den forbindelse kommer politiet nu med et godt råd.

For beskeden, der tikker ind på mobiltelefonen af sig selv, bliver ledsaget af en høj, ildevarslende lyd, der varer i flere sekunder.

»Husk at det er i dag klokken 12, at vi afprøver det nye varslingssystem på din mobiltelefon,« lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi, som kommer med et råd til særligt bilisterne:

»Så hvis du er ude at køre bil, så hold eventuelt ind til siden ved middagstid, så du kan afstille alarmen i god ro og mag.«

Det er klokken 12, at både de fysiske sirener og det nye mobile varslingssystem kaldet 'Sirenen' (med det officielle navn S! RENEN) bliver testet.

Hvis man på forhånd ved, at man ikke vil forstyrres af testen onsdag klokken 12, skal man slukke sin telefon.

Det er ikke nok at sætte sin smartphone på lydløs, ligesom flytilstand heller ikke i alle tilfælde vil kunne blokere alarmsignalet.

Selve testen kører i 10-12 sekunder, og lyden slukker af sig selv. Den udsendes i tidsrummet fra klokken 12 til klokken 12.05.

»Hvis man slukker telefonen et par minutter før klokken 12 og først tænder den igen ti minutter senere, så er man i hvert fald på den sikre side, og man vil ikke få testen på telefonen,« har direktør i Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg fortalt til Ritzau om testen.

Testen foregår i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener testes.

Det sker vanen tro den første onsdag i maj, når cirka 1.000 sirener i master og bygninger landet over aktiveres for at sikre, at de virker.