Københavns Politi efterlyser mand for et forsøg på røveri mod en kiosk i Sydhavnen i København.

Røveriforsøget fandt sted mod Beethoven Kiosk på Beethovensvej den 6. april kl. 9.55.

Her truede manden ekspedienten med to store knive for at få udleveret penge.

Det mislykkedes dog, og herefter forsvandt han ad Beethovensvej mod Wagnersvej, oplyser politiet.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand, ca. 25-35 år

ca. 180-185 cm høj

lys i huden

almindelig af bygning.

Han var iført grøn hættetrøje, grønne bukser og sorte sko med grå/hvid stribe og var bevæbnet med to store knive.

Københavns Politi vil meget gerne høre fra borgere, som har oplysninger i sagen, og man opfordrer folk med information om at henvende sig på telefon 1-1-4.