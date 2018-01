En 20-årig mand forsvandt natten til lørdag efter at have været på bar. Sent lørdag aften er han fortsat væk.

Ringkøbing. Forsvaret hjælper lørdag aften politiet med at lede efter en 20-årig mand, som natten til lørdag forsvandt i Ringkøbing.

- Vi har en helikopter i luften. Den kan se forskelle i temperaturen nede på jorden, siger Daniel Ammitsbøl, vagthavende hos Forsvarets Operationscenter.

Den forsvundne Anders Klinkby Rostbøll blev senest set klokken 02 natten til lørdag på Vester Strandgade i Ringkøbing, hvor han stod uden for baren Shooters.

Klokken 22.45 lørdag aften er han fortsat ikke fundet.

Midt- og Vestjyllands Politi beskriver ham som cirka 182 centimeter høj, almindelig af bygning og med brunt hår.

Han er iført en kort brun oilskindsjakke, en mørkeblå skjorte, lyseblå cowboybukser, og brune støvletter.

Politiet fortæller til Ekstra Bladet, at man ikke mistænker noget kriminelt. Ind til videre har eftersøgningen ikke båret frugt.

- Konkret har vi intet at gå efter. Simpelthen. Vi har hundepatruljer i de grønne områder.

- Inde i byen er der travet 100 mennesker rundt efter ham. Det har ikke givet resultat, siger vagtchef i Midt- og Vestjyllands politi Allan Riis til Ekstra Bladet.

/ritzau/