Natten til søndag kørte en fuld norsk mand i 30erne tre personer ned i byen Steinkjer.

En mand mistede livet ved påkørslen og to andre kom lettere til skade.

Nu har norsk politi ændret sigtelsen mod den mand, der sad bag rattet af den sorte varebil, der pløjede igennem centrum af Steinkjer søndag nat med høj fart.

Den lyder nu på drab og drabsforsøg, tidligere var han sigtet for uagtsomt manddrab.

»Efterforskningen de seneste dage har ført til, at vi har et mere præcist billede af hændelsesforløbet. Vidneforklaringer og videoovervågning har styrket mistanken mod manden til, at det var en bevidst handling. På den baggrund har vi skærpet sigtelsen til at gælde forsætlig drab og drabsforsøg på to,« siger anklager ved politiet i Trøndelag Line Dreier Ramberg til NRK.

Påkørslen fandt sted ved totiden om natten i byen Steinkjer, der ligger 120 kilometer nord for Trondheim.

Kort tid efter påkørslen pågreb politiet den mistænkte, efter de fandt ham i den varebil, der blev brugt til at køre ind i de tre personer, i en grøft lidt uden for byen.

Den anholdte mand har erkendt uagtsomt manddrab.

Mandag blev den anholdte mand varetægtsfængslet i 14 dage.

Det kom frem søndag, at den anholdte mand har flere domme fra tidligere kriminalitet. Blandt andet har han truet med, at han ville dræbe flere mennesker end Anders Behring Breivik – der i 2011 dræbte 77 mennesker i et terrorangreb på den norske ø Utøya.