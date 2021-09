Varetægtsfængslingen af en filminstruktør sigtet for vold og voldtægt forlænges i fire uger.

Ifølge dommeren i Københavns Byret var betingelserne for varetægtsfængsling fortsat til stede, og han valgte derfor at forlænge varetægtsfængslingen frem til 27. oktober.

Sigtedes forsvarer, Kåre Pihlman, valgte at kære varetægtsfængslingen til Landsretten.

Filminstruktøren, som ikke var fysisk til stede i retten men med via et videolink, er sigtet efter både paragraf 216 og 225 i straffeloven, som er paragraffer for voldtægt og vold.

Fængslingen sker udelukkende som følge af sigtelsen for vold og risikoen for, at den sigtede kan påvirke efterforskningen. Voldtægtssigtelsen bliver dog opretholdt.

Den sigtede nægter sig skyldig i alle anklager.

Dommeren valgte samtidig at opretholde navneforbuddet på instruktøren samt på den forurettede i sagen.

Det var kun sigtedes forsvarsadvokat, der fysisk var mødt op i retten. Ligesom sigtede var også anklageren med på et videolink.

Sigtede sad roligt ved et bord iført sorte bukser og sort trøje.

Selvom både presse og sigtedes forsvarer protesterede kraftigt mod dørlukning, valgte dommeren at sende presse samt den fremmødte familie ud af retssal 70, imens retten tog stilling til om betingelserne for varetægtsfængsling fortsat var til stede.

Og det mente dommeren altså, at de var.

Filminstruktøren har siddet varetægtsfængslet siden 16. september, hvor han efter et usædvanligt langt grundlovsforhør på mere end seks en halv time blev frihedsberøvet i 13 dage.

I de 13 dage har politiet efterforsket sigtelserne for vold og voldtægt, der er rettet mod filminstruktøren.

Forholdene om vold og voldtægt skal ifølge anklagemyndigheden være begået i hovedstadsområdet og på Tenerife i perioden juli 2018 til juli 2019.

Ifølge sigtelserne skal filminstruktøren blandt andet have tiltvunget sig samleje, revet offeret i håret, taget kvælertag og været voldelig i form af slag og spyt i hovedet samt spark i ryggen.

Da filminstruktøren blev anholdt, skete det under en nøje koordineret politiaktion mod to adresser i København den 16. september klokken 7.30 om morgenen.

På den ene adresse boede filminstruktøren, som blev anholdt på stedet og taget med på politistationen.

På den anden boede en filmproducent, hvis computer og andre elektroniske apparater blev undersøgt med henblik på at finde bevismateriale. Politiet valgte dog ikke at tage computeren med.

I sidste uge kunne B.T. fortælle, at Københavns Politi allerede tilbage i forsommeren modtog beretninger om vold og voldtægt begået af filminstruktøren.

Politiets efterforskning har altså strukket sig over flere måneder, inden de for 13 dage siden slog til mod filminstruktøren.

Den forurettedes bistandsadvokat, Helle Hald, vil ikke oplyse det præcise tidspunkt for anmeldelsen, men bekræfter, at hendes klient har været »i dialog med politiet i lang tid«.

»Jeg kan ikke sige præcis hvornår, men jeg kan sige så meget, at der ikke er indgivet en anmeldelse i går eller forgårs,« siger hun.

B.T. følger sagen – har du oplysninger, kan du skrive til cepa@bt.dk og bowe@bt.dk – tak.