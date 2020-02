En lettisk kvinde har indledt en sultestrejke i protest over, at hun på onsdag skal udleveres fra Danmark til Sydafrika.

Det oplyser en repræsentant for hende i en mail.

Sultestrejken sker, efter at det er kommet frem, at hun er bliver udleveret, to dage før et retsmøde om varetægtsfængslingen af hende.

Kvinden blev anholdt af betjente i lufthavnen i Kastrup 8. december 2018.

Dansk politi reagerede på en efterlysning fra Sydafrika. Her sigtes hun for ulovligt at have taget sin datter med sig.

