En 29-årig mand forsøgte fredag at stikke af fra Vestre Landsret Fængsel i Aalborg.

Det bekræfter vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, til B.T.

»Klokken 14.17 får vi en melding fra Vestre Landsret om, at en indsat var hoppet ud ad et vindue fra 1. sal,« siger han.

Det viste sig, at det var en varetægtsfængslet mand, der havde været i retten fredag, som forsøgte at flygte. Han befandt sig ved Kriminalforsogens afdeling ved fængslet.

Han kom dog ikke så langt, da han brækkede benet i nedfaldet, hvorefter vagterne var på stedet. Nordjyllands Politi kan ikke oplyse yderligere om flugtforsøget, men oplyser, at den varetægtsfængslet risikerer en sigtelse efter flugtforsøget.

»Det er klart, at når man stikker af som anholdt, så er der en mulighed for at sigte ham,« forklarer Jesper Sørensen.

Den 29-årig mand er nu indlagt på sygehuset.

»Han har skader på benet og har også fået sit hoved undersøgt. Så han er i gode i forhold til det sundhedsfaglige. Jeg har politi derude, og han bliver bevogtet.« siger Jesper Sørensen afslutningsvis.