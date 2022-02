Fra i dag og fire uger frem skal en 29-årig mand sidde varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker adskillige grove forhold mod den pågældende mand.

Det oplyser Thomas Klingenberg, anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, over for B.T.

Varetægtsfængslingen blev afsagt mandag oven på den voldsomme hændelser, der skete søndag. Manden kærede varetægtsfængslingen på stedet.

Tidligt søndag morgen forlod den 29-årige mand en bar i Hadsund sammen med en bekendt. Den 29-årige forklarede selv i retten, at han havde drukket mindst ti genstande og indtaget kokain.

Han fik derfor lov til at sove på sofaen hos den bekendte – det ville den 29-årige dog ikke.

Umiddelbart efter stødte en kammerat til den bekendte til, hvorfor de nu var tre samlet. Den 29-årige bad om at blive kørt et andet sted til.

Det var de dog ikke interesserede i, hvorfor den 29-årige gik amok.

»Han ville have bilnøglerne, så han truede dem med knive. Han endte med at kaste knive efter de to andre, der måtte flygte i strømpesokker og søge tilflugt i en taxa.«

»Derefter begik han indbrud i den bekendtes hjem og stjal bilnøglerne.«

Den 29-årige kørte fra Hadsundvej via Aalborg i det stjålne køretøj. Men han nåede aldrig langt, da han af uforklarlige årsager forulykkede og endte på taget.

»Men det stoppede ham ikke,« siger Klingenberg og fortsætter:

»Han fortsatte til en tilfældig landejendom på Aalborgvej, hvor han begik indbrud og stjal nogle bilnøgler. Bilen blev efterlyst og først fundet søndag morgen klokken 9.«

Politiet fandt frem til manden og det stjålne køretøj ved Superbrugsen i Øster Hurup. Og herefter gik det voldsomt for sig, forklarer anklageren:

»I forbindelse med anholdelse sparkede han en betjent i brystkassen og forsøgte at sparke en anden også. Han truede med at slå betjentene ihjel. Vi sendte hurtigt flere betjente til, og han endte også med at true dem og deres børn på livet,« siger Thomas Klingenberg og fortsætter:

»Han kom også med racistiske udtalelser og forsøgte at bide en betjent i knæet. Samtidig forsøgte han at tage betjentens tjenestepistol op. Det lykkedes heldigvis ikke, da en anden betjent trådte til og vred hans fingre om.«

Efterfølgende lykkedes det at anholde manden.

Han bliver nu sigtet for en lang række overtrædelser. Herunder for forsøg på våbentilladelse under særlige skærpende omstændigheder, vold, trusler og brugstyveri.

Som nævnt har manden kæret varetægtsfængslingen, og Thomas Klingenberg forventer, der bliver taget stilling til det tirsdag.

Den 29-årige er kendt af politiet i forvejen. I november 2020 blev han dømt for at sparke en betjent.