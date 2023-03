Lyt til artiklen

En 24-årig mand stilles mandag for retten efter at have siddet varetægtsfængslet siden sidste år.

Han er tiltalt for at have begået et særligt voldsomt overfald på en kvinde i september sidste år. Det skriver TV 2 Nord.

Manden er blandt andet anklaget for at have holdt en kniv mod offerets hals og truet med at slå kvinden ihjel.

Og ifølge politiet var gerningsmanden også tæt på at gøre lige netop det.

Det fremgår af anklageskriftet, at han under overfaldet har slået og banket offerets hoved ind i en væg.

Efterfølgende har gerningsmanden taget et så hårdt kvælertag, at kvinden fik blødninger i øjnene, tissede i bukserne og mistede bevidstheden. Politiet vurderer, at kvælertaget bragte offeret i livsfare.

Men overfaldet stoppede ikke der. Da kvinden igen kom til bevidsthed, fortsatte de fysiske overgreb.

Overfaldet 26. september var ikke enestående. Gerningsmanden er nemlig tiltalt for at have udøvet vold mod offeret i en periode, der strækker sig over flere måneder, og som altså kulminerede den september aften.

Manden er blandt andet tiltalt efter straffelovens paragraf 245 om særlig brutal og rå vold, og kan altså risikere en fængselsstraf på op til seks år.