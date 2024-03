To mænd, der nægter sig skyldige, er blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen.

En varebil blev onsdag morgen standset ved grænseovergangen ved Frøslev, og ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi blev 600.000 ulovlige piller beslaglagt.

Det var toldere og politifolk, som klokken 06.45 vinkede den tysk indregistrerede varebil ind til kontrol. I bilen var en kasse med piller, som ifølge politiet er ulovlige, lyder det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

En stor del af pillerne var opioider, som blandt andet er karakteriseret ved at være smertestillende, men også vanedannende.

Kontrollen af varebilen skete som led i en kontrolindsats rettet mod en bestemt type køretøjer, som man fra myndighedernes side på baggrund af et forudgående analysearbejde har haft i kikkerten i forbindelse med indsmugling af narkotika.

I varebilen befandt sig to mænd, en 33-årig bosnier og en 67-årig serber. Begge blev anholdt og sigtet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der er grundlag for at kræve de to mænd varetægtsfængslet, og de blev derfor fremstillet i grundlovsforhør onsdag eftermiddag ved Retten i Sønderborg.

Her afgjorde en dommer, at de skal varetægtsfængsles i fire uger. De nægter sig skyldige, men kærede ikke kendelsen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i et opslag på X.

Politikredsen har endnu ikke oplyst nærmere om sigtelserne mod mændene.

Netop opioider, som der blandt andet er tale om i sagen fra Frøslev, har i den seneste tid været i fokus. Blandt andet i en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som i efteråret kunne fortælle, at flere end 200 unge mellem 16 og 25 år blev indlagt med opioidforgiftning i 2022.

Ifølge rapporten var opioidforgiftning den formodede dødsårsag i forbindelse med 124 dødsfald i 2022.

Det er blandt andet præparater som Tramadol, der bliver misbrugt.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere meldt ud, at regeringen inden sommerferien vil komme med et udspil, som imødegår udviklingen på opioidfronten.

