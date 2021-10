Der er mandag morgen sket en trafikulykke nær midtjyske Kjellerup.

En varebil endte mellem træerne nær Aunsbjerg Gods – sandsynligvis efter, at den havde påkørt et rådyr.

Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen.

Ulykken blev anmeldt til politiet klokken 06.07 mandag morgen:

»Der fandt man en varebil, der holdt mellem træerne,« forklarer han.

»Det, det tyder på lige nu, er, at varebilen har påkørt et rådyr, og så har man mistet herredømmet over bilen, som så er endt mellem træerne.«

Chaufførens nærmere tilstand er i øjeblikket ukendt.

B.T. følger sagen.