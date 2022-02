Torben Busch Funchs 13-årige teenagesøn og hans kammerater stod på en parkeringsplads, da en ung mand pludselig susede forbi med en taske i hånden.

Det skulle vise sig, at der var tale om en røver, der med en 20 centimeter lang køkkenkniv havde truet sig til kassebeholdningen hos den lokale Rema 1000 i den odenseanske forstad Anderup.

»Drengene kaldte røveren for en ren Usain Bolt, for de har aldrig set nogen løbe så hurtigt.«

Røveriet fandt sted onsdag aften, hvor den unge mand klokken 19.55 fik udleveret butikkens kontanter til en sum af 9.200 kroner

Inden da havde Torben Busch Funchs søn dog spottet andre unge mænd, som også virkede mistænkelige.

»Min søn og en af hans kammerater kom kørende på løbehjul ad Søhusstien, da han så to sorte cykler, der stod lænet op af en lygtepæl,« siger Torben Busch Funch og fortsætter:

»Derefter spottede min søn to unge mænd klædt i mørkt tøj, som stod lidt væk. Han beskriver dem som mørkglødede, og de skilte sig ud, da de blandt andet stod på tæer og spejdede efter noget.«

Torben Busch Funchs søn og ven skulle mødes med deres anden kammerat. Det ville de gøre på Rema 1000s parkeringsplads, og det var dér, røveren kom løbende ud fra butikken.

En røver der ifølge politiets beskrivelse og efterlysning er 170 centimeter høj og spinkel, og som var iført sort tøj, sorte sko med et hvidt mærke på hælen, en sort hue og en sort halsedise med hvide aftegninger på.

Den unge mand, som man mener er i alderen 18 til 23 år gammel, havde en speciel gangart. Vidner beskriver ifølge Fyns Politi, at han gik foroverbøjet.

Efter Torben Busch Funchs søn var vidne til røveriet, ringede han efter sin far, som tog op for at vente med ham. Sønnen og vennerne blev af politiet bedt om at vente, og så ville de blive afhørt fem minutter efter. Men der kom aldrig nogen betjent.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at drengene ikke er blevet afhørt af politiet endnu. De så umiddelbart gerningsmanden stikke af til fods i følge med de to kammerater, der var på cykel. Men i den efterlysning, politiet har været ude med, skulle han have cyklet væk,« lyder det fra faren torsdag morgen.

Familien gik hjem efter at have ventet en time, men ringede dog til Fyns Politi for at stille deres viden til rådighed.

Hos Fyns Polti oplyser efterforskningsleder Claus Andkjær Rosenberg torsdag middag, at man ikke har nået at afhøre alle vidner endnu.

»Vi tager allerførst de uopsættelige efterforskningsskridt som eksempelvis at sikre overvågningsvideo og se den igennem,« siger han uddyber:

»Om der er sket en forveksling derude i forhold til de her drenge, der er vidner, kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, at vi arbejder på højtryk på den her sag i dag. Og vi skal også have talt med drengene.«

Drengene har ifølge faren taget oplevelsen pænt, men røveriet kan godt bekymre ham.

»Det er klart, at det er lidt utrygt som forælder. Drengene snakkede om, at de måske kunne have stoppet røveren ved at spænde ben for ham, men der understregede jeg, at man skal lade sådan nogle løbe. Ellers ved man ikke, hvad der kan ske.«

Torsdag eftermiddag oplyser Torben Busch Funch, at politiet nu har ringet og talt med ham.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.