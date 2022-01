Det var formentlig en madleverance, der var årsagen til, at et slagsmål udspillede sig søndag aften i Hjørring.

Det udtaler lederen af politiets efterforskning, Thomas Due Albrektsen.

»Der blevet leveret noget mad til adressen, og så sker der en uoverensstemmelse. Det var ikke et spørgsmål om penge, men handlede mere om produktets kvalitet,« siger han til B.T.

Slagsmålet blev anmeldt klokken 18.30 og der var fem personer indblandet.

To mænd blev mandag morgen løsladt og de resterende tre parter, to mænd og en kvinde, er mandag eftermiddag ligeledes blevet løsladt.

»Vi har løsladt dem, fordi der ikke er et grundlag til stede for at få dem varetægtsfængslet,« siger Thomas Due Albrektsen.

Han ønsker ikke at gå i detaljer om selve slagsmålet.

»Vores efterforskning er stadig aktiv, og derfor kan jeg ikke udtale mig om de nærmere omstændigheder.«

Selvom de tre personer er blevet løsladt, så er de stadig sigtet for vold med elementer af kvalificeret vold, bekræfter Thomas Due Albrektsen.

De næste skridt i efterforskningen går med at undersøge et køretøj, mens nogle vidner skal genafhøres.

Efter slagsmålet måtte en enkelt person tilses på sygehuset, men vedkommende er udskrevet igen.