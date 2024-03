En kvinde blev tirsdag morgen udsat for en ubehagelig oplevelse, da hun var ude at lufte sin hund.

Hun blev nemlig undervejs antastet af en blotter.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Hændelsen fandt sted ved Fredensvej i Ringsted.

»Klokken 08.32 fik politiet anmeldelse om, at en kvinde, der var ude at lufte sin hund, var blevet antastet af en ukendt mandsperson, der havde blottet sig for hende, før han forsvandt fra stedet,« lyder det i døgnrapporten.

Manden beskrives som værende 35-40 år, 180 centimeter høj, lys i huden og tyk. Han talte dansk.

Han var desuden iført sort kasket, en mørkegrøn og sort arbejdsjakke og sorte joggingbukser.