Det var et af de mest delte billeder i 2021.

Og det viste sig, at det skulle være det, som i sidste ende ville fælde den 32-årige bartender fra Tennessee, Eric Munchel og hans 59-årige mor Lisa Eisenhart, som begge var til stede under stormløbet på Kongressen.

Eric Munchel bar blandt andet rundt med en strømpistol og strips-håndjern og nu er han dømt for sammensværgelse og andre anklager der giver ham fem års fængsel.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Munchels mor har fået to og et halvt års fængsel.

Billedet, der gik viralt efter tumulten, viser Munchel, der var klædt ud som et medlem af et SWAT-hold, hoppe over et rækværk i Senatets galleri med en håndfuld håndjern med strips i hånden.

Det er dette billede, som gik viralt. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Lovgivere, der forberedte sig på at godkende præsident Joe Bidens valgsejr i 2020, var flygtet fra Senatet kun få minutter før uromagere invaderede bygningen.

På grund af dette fotografi er Munchel almindeligt kendt på sociale medier som 'Zip Tie Guy'.

Den amerikanske distriktsdommer Royce Lamberth, der dømte parret, afgjorde deres sag uden en jury efter en 'bestemt retssag.'

Det betyder, at dommeren baserede sine afgørelser på fakta, som begge sider var enige om, før retssagen startede. Proceduren giver tiltalte mulighed for at bevare appelrettigheder, som de ville være nødt til at give afkald på, hvis de erkendte sig skyldige.

Foto: Metro Nashville Police Department

Munchels fængselsstraf – fire år og ni måneder bag tremmer – matchede den straf, som anklagerne anbefalede

Inden han fik sin dom, fortalte Munchel dommeren, at han tog til Washington, så han kunne beskytte sin mor, hvis der opstod vold.

»Jeg ved nu, at mine handlinger var utilgivelige og forkerte,« sagde Munchel.

Mere end 1.100 mennesker er blevet anklaget for føderale forbrydelser relateret til stormløbet

Mere end 600 af dem er blevet dømt, hvoraf cirka 400 har fået fængselsstraffe fra tre dage til 22 år.