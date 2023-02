Lyt til artiklen

En 43-årig mand har netop fået rettens ord for, at der ikke fandt en voldtægt sted, da han en sommerdag i 2021 mødtes med en kvinde, han havde matchet med på Tinder.

Det oplyser sagens anklager Karina Winther til B.T.

Til trods for at den 43-årige mente, at »der aldrig nogensinde var sket noget« mellem de to, fandt byretten i København det bevist, at der havde fundet et samleje sted.

Men modsat anklagemyndigheden, der havde rejst tiltale for voldtægt på grund af manglende samtykke, fandt retten, at der rent faktisk var givet samtykke. Det var på baggrund af kvindens egen forklaring i retten, at retten kom frem til den konklusion.

Selv forklarede den 43-årige i retten, at han »var i chok«. Ifølge ham havde der bare været tale om en ganske almindelig date.

Frifindelse for voldtægt til trods blev den 43-årige idømt 20 dages betinget fængsel for at have hældt en cola ud over en nettomedarbejder – et forhold han selv erkendte.

Han var desuden tiltalt for dokumentfalsk og bedrageri, hvilket han blev frikendt for.

