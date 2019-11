Fem-seks års fængsel.

Sådan lød strafpåstanden torsdag formiddag i Københavns Byret fra anklagerne, da tre mænd blev fundet skyldige i at være håndlangere for terrororganisationen Islamisk Stat.

Skyldigkendelserne blev modtaget med alvorlige miner af de tre mænd, der alle havde nægtet sig skyldige. Og på tilhørerrækkerne brød nogle af deres familiemedlemmer ud i gråd og snøften.

Nævningetinget fandt alle tre mænd - 31-årige Fady Atef Mohammad, 30-årige Coskun Ibrahim Simsir og 31-årige Umut Olgun - skyldige i at have indkøbt og videreformidlet blandt andet droner, hobbyfly og andet udstyr til IS i Syrien/Irak i perioden 2013-2017.

Indkøbene havde en værdi på omkring 400.000 kr.

Retten ville dog ikke gå med til at dømme de tre mænd efter straffelovens strengeste terrorbestemmelse, der maksimalt kan udløse fængsel på livstid. I stedet blev de kendt skyldige efter en lidt mildere underparagraf om at have fremmet en terrororganisations virksomhed.

Her er strafferammen seks års fængsel, og ifølge anklagemyndigheden skal straffene mod de tre ligge i det niveau.

»Hvis ikke de tiltalte havde leveret hobbyfly og droner, ville Islamisk Stat ikke have fået øjne fra luften. Det har ændret hele Islamisk Stats virksomhed. Det gav mulighed for planlagte og koordinerede angreb,« lød det fra senioranklager Sidsel Klixbüll fra Københavns Politi.

En af de tre mænd - Umut Olgun - er tyrkisk statsborger, og han bør ifølge anklagemyndigheden udvises for bestandigt.

Den 31-årige mand har opholdt sig lovligt i Danmark i 28 år, og har en kone samt to små børn på tre og fem år.

Under sagen er det kommet frem, at mandens to søstre har valgt at tilslutte sig Islamisk Stat.

»Om familien må få det svært, kan ikke være afgørende for udvisningsforholdet,« argumenterede sagens anden anklager - senioranklager Kristian Kirk - i sin strafprocedure.

»Selv om Umut har stærkt tilknytning til Danmark, er det store problem for ham, at der i den anden vægtskål befinder sig terrorloddet, som stort set trumfer alt. Når Umut har valgt at medvirke til at begå kriminalitet i strid med terrorlovgivningen til fordel for en så grusom organisation som Islamisk Stat, kan der aldrig være tvivl om, at det danske samfund har en vital interesse i at beskytte sig selv mod hans kriminalitet,« understregede anklageren.

Fady Atef Mohammad og Coskun Ibrahim Simsir var også tiltalt for medvirken til terrorisme i forbindelse med et konkret IS-angreb på en militærbase i Syrien i 2014.

Ifølge anklageskriftet har de indkøbt GoPro-kameraer, som senere blev anvendt til rekognoscering i forbindelse med angrebet på den basen Ain Issa i august 2014, hvor mindst 27 soldater blev dræbt.

Nævningetinget frifandt dog for de to for det tiltalepunkt, da retten ikke fandt det bevist, at de var bekendt med, at kameraerne skulle bruge til rekognoscering forud for lige netop det angreb.

Der vil først blive udmålt straffe i sagen fredag 6. december kl. 15.