Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag fortsætter blotlæggelsen af pædofilisagen mod en 47-årig journalist.

Under retsmødet vil den tiltalte, der i årevis holdt sit pædofile dobbeltliv skjult for sin familie, skulle se sin ekshustru i øjnene, når hun sætter sig i vidneskranken.

Det var mandens i dag tidligere hustru, der i sin tid meldte ham til politiet.

Forinden var hun blevet kontaktet af amerikanske pædofiljægere, der havde infiltreret et internationalt pædofilt netværk, hvor en dansk mand krænkede piger over internettet.

Ekshustruen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvordan pædofiljægerne sendte hende dokumentation i form af blandt andet en videooptagelse af en mindreårig pige, samtidig med hun kunne høre sin mands stemme i optagelsen.

Afsløringerne fik kvindens verden til at styrte i grus, og både hun og parrets børn har efterfølgende måttet modtage krisehjælp.

»Han har fuldstændig levet et dobbeltliv. I alle de år, vi har været en familie, har han altid været vågen om natten og gik typisk først i seng ved seks-syvtiden om morgenen. Det har jeg aldrig tænkt nærmere over. Det gør jeg selvfølgelig nu,« har ekshustruen tidligere fortalt i et anonymt interview med Ekstra Bladet.

Hun er sidenhen blevet separeret fra sin mand, der i al diskretion blev anholdt og varetægtsfængslet i april i fjor.

Ifølge tiltalen har han gennem en årrække krænket mindst 40 mindreårige børn i alderen tre til 14 år – heriblandt sine egne.

I seks tilfælde har der efter politiets opfattelse været tale om voldtægter, mens det omfattende anklageskrift også opregner sammenlagt 181 tilfælde af blufærdighedskrænkelser.



Journalisten kan kun erkende sig delvist skyldig. Han benægter især, at der har været tale om voldtægter.



Ved en ransagning hos den nu tiltalte journalist i april sidste år fandt politiet store mængder børneporno gemt på blandt andet en stationær computer, et par harddiske og tre mobiltelefoner.

Sammenlagt var der tale om næsten 21.000 billeder og godt 3.000 videooptagelser i alle de tre kategorier, som politiet opdeler børneporno i efter grovhed.

Retssagen mod den 47-årige kører over 30 retsmøder med forventet dom i november. Fredagens retsmøde er det tredje i rækken.

Der gælder fortsat et navneforbud i sagen. Godt nok blev forbuddet tirsdag ophævet, men det er stadig gældende, fordi Østre Landsret skal have mulighed for at vurdere spørgsmålet, inden Roskilde-dommernes afgørelse kan træde i kraft.

Det vides ikke, hvornår Østre Landsret vil træffe afgørelse vedrørende ophævelse af navneforbuddet.

B.T. er fredag formiddag til stede ved Retten i Roskilde. Du kan følge dækningen af sagen løbende på bt.dk.