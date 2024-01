Han er idømt 10 års fængsel for et blodigt overfald på et hotel i København, hvor en ung mand i maj 2022 blev mishandlet, så han dagen efter døde af sine kvæstelser.

Og få timer efter hotel-mishandlingen var han med til at overfalde et andet offer, der i en lejlighed i Silkegade i København blandt andet fik skåret et øre af, men endte med at overleve sine livstruende knivlæsioner.

Nu skal den 21-årige igen i retten i en sag om grov vold.

Denne gang er han tiltalt for i maj sidste år at have overfaldet et offer i Vestre Fængsel, mens han sad varetægtsfængslet og ventede på at blive dømt for dødsvolden på hotellet og det efterfølgende knivoverfald.

Overfaldet i Vestre Fængsel fandt ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, sted om formiddagen 4. maj.

Her havde den 21-årige efter politiets opfattelse på forhånd aftalt med en anden arrestant på 18 år, der sad varetægtsfængslet for røveri, at overfalde offeret – en 23-årig mand.

Han blev ifølge tiltalen slået adskillige gange i hovedet og på kroppen, så han faldt omkuld og herefter fik adskillige knytnæveslag i hovedet, ligesom han blev slået, sparket og trampet i hovedet og på kroppen.

Straffesagen mod de to tiltalte finder sted i næste uge i Københavns Byret.

Ifølge advokat Torben Brøndum Rasmussen, der er forsvarer for den 21-årige i sagen om overfaldet i Vestre Fængsel, har man endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan man stiller sig til tiltalen.

Den 21-årige er bulgarsk statsborger, og da han i oktober sidste år blev idømt 10 års fængsel, blev han også dømt til udvisning af Danmark i Københavns Byret.

Den dom ankede han på stedet til Østre Landsret.

I den aktuelle tiltale om overfaldet i Vestre Fængsel har anklagemyndigheden også nedlagt påstand om udvisning i mindst seks år.