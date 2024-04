En ældre mand, der var centimeter fra at blive ramt af en bil på alvorligt afveje, efterlyses nu af politiet.

Kunden opholdt sig i en Netto-butik i Odense, da det hvide køretøj i sidste uge pludselig bragede ind gennem facaden.

Det var en 72-årig kvinde, der sad bag rattet, og hun er ikke sigtet i forbindelse med det voldsomme uheld.

Men politiet er endnu ikke færdige med efterforskningen.

»Vi efterforsker bredt, og i den forbindelse kunne det her vidne være interessant at tale med,« oplyser Fyns Politi til B.T.

Ingen kom til skade onsdag i sidste uge, hvor overvågningsoptagelser viser, at bilen til at begynde med stod parkeret på en parkeringsplads over for Netto-butikken.

Herefter sætter den pludselig i gang, krydser Nyborgvej og brager ind gennem en rude i facaden.

Som butikschef Rasmus Rose har sagt til TV 2 Fyn:

Det var onsdag ved middagstid i sidste uge, at det gik galt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Det var onsdag ved middagstid i sidste uge, at det gik galt. Foto: Presse-fotos.dk

»Det kunne være gået grueligt galt.«

Fyns Politi fortæller tirsdag, at andre overvågningsoptagelser fra butikken har vist, at den ældre mand, der nu efterlyses som vidne, var »meget tæt på at blive ramt af bilen og sandsynligvis bliver ramt af noget plastik fra butikken«.

Det er endnu uklart, hvorfor bilen endte i butikken. Den skal også undersøges nærmere.

Ifølge politiet var den ældre mand, der nu efterlyses i gang med at pakke sine varer for enden af kasselinjen, da bilen kørte gennem ruden.

»Kunden betalte kontant, og har ikke været i butikken siden, hvorfor Fyns Politi ikke har kunnet finde frem til manden på anden vis,« lyder det i en pressemeddelelse.

Han beskrives således:

En ældre mand med gråt hår.

Cirka 170 centimeter høj og lettere foroverbøjet.

Iført mørke bukser, en karrygul trøje og en mørk jakke.

Han bar en sort skuldertaske og støttede sig til en grøn/turkis rollator.

Manden bedes kontakt politiet på tlf. 1-1-4. Og samme opfordring lyder til andre mulige vidner.