Brazilianske bankrøvere tapede gidsler fast til taget af deres biler og kastede bomber for at slippe væk fra politiet, efter at have røvet hele tre banker på en enkelt nat.

Mindst tre personer er blevet dræbt, og mindst fire såret, heriblandt en cyklist, der har mistet foden efter at være blevet ramt af en bombe.

Ved midnatstid lokal tid indledte en bande professionelle røvere en storstilet aktion mod tre banker i den brazilianske byen Araçatuba city.

Røverierne blev udført af mindst 20 røvere, der var bevæbnet med automatvåben, droner og såkaldte 'proximity bombs' - bomber, der detonerer når man nærmer sig.

Røverne indledte deres aktion med at placere et brændende køretøj foran det lokale politihovedkvarter, så politiet ikke kunne komme ud. Ydeligere to brændende køretøjer blev placeret som vejafspæringer, der skulle forhindre ordensmagten i at nå frem.

Derefter rykkede røverne videre til centrum af byen, hvor de efterlod et fjerde brændende køretøj som en vejafspæring ved en gade, der huser flere banker.

Der slog de til mod Banco do Brasil, Banco Safra og Caixa Econômica. Med sig tog de et endnu ukendt pengebeløb.

En række tilfældige personer blev taget som gidsler af røverne, der brugte dem som menneskeligt skjold. En video, der kan ses øverst i denne artikel viser, hvordan de bevæbnede mænd fører gidslerne gennem gaderne for derefter at binde dem fast på taget af deres køretøjer.

Videoen viser også to røvere, der tænder en avanceret elektronisk genstand med en grøn laser, der spredes ud en serie af grønne pletter på jorden.

Genstanden er en af de proximity-bomber, røverne spredte under flugten for at forhindre ordensmagten i at nå frem.

Mindst tre personer er ifølge brazilianske medier blevet dræbt, heriblandt to civile og en røver.

Fire personer er blevet såret. En af dem er en 25-årig cyklist, der tilfældigt kom til at detonere en proximity-bombe, da han cyklede forbi. Cyklisten fik alvorlige skader på sine ben og har fået den ene fod amputeret.

Hvad der er sket med de gidsler, der blev tapet fast til bilerne, er uvist. En kvinde, som det er lykkedes at slippe væk fra røverne, har fortalt brazilianske journalister, at hun blev kidnappet, da hun kom hjem fra en fest.

»De stoppede bilen og smed mig ned på jorden. De smed os ind bag i en bil og kidnappede os,« fortæller hun.

Sikkerhedsstyrkerne har taget kontrol med Araçatuba, som nu er fuldstændig lukket ned. Byens borgmester Dilador Borges siger, at politiet har været nødt til at holde sig på afstand af røverne, på grund af frygt for civile ofre.

»Politiet kan ikke gå til angreb. De kan ikke konfrontere dem, fordi der er for mange liv på spil,« sagde han til Band TV.

Hvem, der står bag det koordinerede røveri er uvist, men mistanken falder på banden PCC, der har omkring 20.000 medlemmer i Brazilien. Banden sættesi forbindelse med en række lignende røveri-aktioner i landet.

Det vides ikke, hvor mange penge det lykkedes røverne at stjæle, ligesom det præcise antal gidsler også er ukendt.