En beruset mand skabte mandag eftermiddag utryghed ved sygehuset i Hobro.

Bevæbnet med en økse vandrede manden rundt mellem bilerne på parkeringspladsen - hvorefter han gik ind på sygehuset.

Før sin entré havde manden lagt øksen i sin taske, men hans opførsel og bevæbning fik flere til at slå alarm, skriver TV2 Nord.

Da politiet ankom, havde manden forladt sygehuset igen. Han blev dog anholdt kort efter.

Allerede tidligere på eftermiddagen havde politiet fået henvendelser om den berusede mand.

Her befandt han sig på gågaden i Hobro - hvor han også skabte utryghed med sin opførsel.

Omkring klokken 13 kontaktede ansatte i flere butikker Nordjyllands Politi, fordi en beruset mand gik ind og ud af deres forretninger og chikanerede kunder og andre mennesker i bylivet.

Manden var dog forsvundet fra gågaden, da politiet ankom.

Men efter episoden ved sygehuset i Hobro fik ordensmagten fat på den berusede mand.

Han blev anholdt kort efter at have forladt sygehuset af en anden indgang, end den han gik ind ad.

»Da han bliver anholdt, har han, udover øksen, også et multitool og en foldekniv i tasken. Da han ikke har en anerkendelsesværdig grund til at have de forskellige våben på sig, vil han blive sigtet for overtrædelse af våbenloven,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Carsten Højrup, til TV2 Nord.

Den anholdte er en polsk mand, som er kendt af politiet i forvejen.